TNT Comedy 12:45 bis 13:10 Comedyserie Hot in Cleveland Männerhände USA 2013 16:9 Merken Melanie trauert immer noch um ihre Beziehung mit Alec, als sie auf Danny trifft, dem sie ihr Herz ausschüttet. Während Melanie kein weiteres Interesse an Danny hat, hat der sich unsterblich in sie verliebt und findet schneller als gedacht eine Gelegenheit, seine Herzensdame wiederzusehen. Elka und Joy besuchen eine Vorlesung bei Prof. Zucker und erhalten die Aufgabe, einen Kurzfilm zu drehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Tom Arnold (Danny) Jack Wagner (Dr. Aaron Everett) Jim Meskimen (Professor Zucker) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Chuck Ranberg, Anne Flett-Giordano Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman