TNT Comedy 10:50 bis 11:15 Comedyserie Keine Gnade für Dad Sexy Lily USA 2001 16:9 Merken Lily hat für die Talentshow der Schule ein Stück einstudiert, das Schwester Helen nicht behagt und deshalb von ihr abgesetzt wird. Als Sean davon erfährt, tritt er für seine Tochter ein und kann bei Schwester Helen durchsetzen, dass Lily erneut auftreten darf. Als er die laszive Show der Schülerinnen jedoch sieht, will er, dass sie umgehend wieder aus dem Programm genommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Aron Abrams, Gregory Thompson Kamera: Victor Goss Musik: Ween