TNT Comedy 06:35 bis 07:00 Comedyserie Those Who Can't Abschluss-Ballaballa USA 2016 16:9 Merken Der Abschlussball steht kurz bevor und die Lehrer fühlen sich in ihre eigene Schulzeit zurückversetzt. Doch das platonische Date von Fairbell und Abbey verläuft katastrophal, für Quinn wird es der schlimmste Abend seines Lebens und das Ende von Shoemakers Ehe führt dazu, dass er seine alte Band wiedervereint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Goeffrey Quinn) Peter Stormare (Conrad Carson) Libe Barer (Beth) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Bobcat Goldthwait Drehbuch: Adam Cayton-Holland, Benjamin Roy Kamera: Paul Koestner

