History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Einsamer Kampf USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Treuebruch in der Truppe bringt den Kampf um die Eisstraßen auf ein ganz neues Level. Hugh heckt einen Plan aus, der VP Express helfen soll, die Konkurrenz auszuschalten und fährt seine bisher größte Ladung durch ein schwieriges Gebiet. Um mithalten zu können, wagen sich Todd und Lisa noch weiter in das gefrorene Gebiet hinaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

