History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Zäh wie Leder USA 2012 Stereo 16:9 Merken In New Mexico werden Kyle und sein Sohn Ben von einem brutalen Sturm überrascht. In North Carolina bringt die polare Kälte Eustace Vorbereitungen zum Stillstand, während Charlie in Maine versucht, endlich Pelze verkaufen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12