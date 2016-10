TNT-Serie 04:35 bis 05:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 53 Was vom Tage übrig blieb USA 2012 16:9 Merken Nachdem Hanna und Spencer von Garrett einen wichtigen Hinweis erhalten haben, versuchen beide, mehr in Erfahrung zu bringen. Während Hanna glaubt, "A" aufdecken zu können oder wenigstens herauszufinden, wer Garrett hilft, nimmt Spencer Jasons Hilfe in Anspruch. Emily kann sich wieder an ein neues Detail der fraglichen Nacht erinnern und Aria fragt sich, wie Ezra plötzlich zu so viel Geld kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12