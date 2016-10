TNT-Serie 12:30 bis 13:15 Comedyserie Parenthood Warten auf ein Weihnachtswunder USA 2012 16:9 Merken Weihnachten steht vor der Tür: Während Adam und Kristina schon schönere Festtage erlebt haben, verbringen Crosby und Jasmine Weihnachten zum ersten Mal als Familie zusammen. Sarah ist hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Mark und der sich immer weiter entwickelnden Beziehung zu Hank. Zeek versucht in der Zwischenzeit, den Glauben an einen Kindheitshelden wieder aufleben zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Jason Katims Kamera: David Meunier Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich