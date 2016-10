ARTE 22:40 bis 00:25 Horrorfilm Der Antichrist I 1974 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ippolita ist verzweifelt. Ein Autounfall hat ihr Leben für immer verändert und ihren Körper gezeichnet: Ihre geliebte Mutter ist tot, sie selbst gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt. Keiner scheint der jungen Frau helfen zu können bis ein Psychiater sie hypnotisiert. Doch die Trance befördert eine unbequeme Wahrheit zutage: In einem früheren Leben war Ippolita eine Hexe. Die Therapiesitzung hat die Schleusen zu Ippolitas Innerstem geöffnet und hinter denen hat sich so einiges an Diabolie aufgestaut. Mit einem Mal scheint die einst so zerbrechlich wirkende Frau vom Teufel besessen. Auf einen Schwall grünen Schleims folgt ein Schwall von Beschimpfungen, eiternd und stinkend ergießen sich Boshaftigkeiten über ihre ahnungslose Familie. Schließlich soll ein Exorzist Ippolita die inneren Dämonen austreiben ... Ein wahrhaft teuflisch-guter Auftakt der neuen Trash-Reihe, die es in sich hat. Mit gewagten Kameraeinstellungen und passend düsterer Akustik unternimmt De Martino eine filmische Höllenfahrt: Blasphemie und Schockeffekte bis an die Grenze des Erträglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carla Gravina (Ippolita Oderisi) Mel Ferrer (Massimo Oderisi) Arthur Kennedy (Bischof Ascanio Oderisi) Alida Valli (Irene) George Coulouris (Pater Mittner) Mario Scaccia (Scharlatan) Umberto Orsini (Dr. Marcello Sinibaldi) Originaltitel: L'anticristo Regie: Alberto De Martino Drehbuch: Gianfranco Clerici, Alberto De Martino, Vincenzo Mannino Kamera: Aristide Massaccesi Musik: Ennio Morricone, Bruno Nicolai Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 148 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 48 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 43 Min.