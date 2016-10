ARTE 21:00 bis 21:50 Abenteuerserie Indischer Sommer GB, MAL 2015 2016-10-15 23:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Leichnam der ertränkten Jaya wird von den Kindern des Waisenhauses gefunden. Sogleich nimmt Inspektor Rowntree die Ermittlungen auf. Währenddessen wacht Ian McLeod nach dem Abend mit Ramu Sood verkatert auf und erfährt von der jungen Frau, die in einem Hochzeitkleid aufgefunden wurde. Er erinnert sich, dass das Kleid von Soods verstorbener Frau gestohlen wurde, und meldet sich mit diesem Hinweis sogleich bei Rowntree. Ihm ist nicht bewusst, dass er damit Sood ins Verderben stürzt. Dieser wird sogleich festgenommen und des Mordes beschuldigt. Cynthia nimmt den verstoßenen McLeod sogar wieder in den Royal Simla Club auf. Doch McLeod ist von Soods Unschuld überzeugt und gibt dem Verdächtigen zur Verwunderung aller ein Alibi. Ralph befürchtet derweil, dass die Wahrheit über Jaya und ihren gemeinsamen Sohn im Zuge der Ermittlungen ans Licht kommt. Außerdem macht ihm der Tod seiner einstigen Liebe mehr zu schaffen als gedacht. Alice ahnt, dass ihr Bruder Ralph etwas vor ihr verheimlicht. Vor allem als sie von Leena erfährt, dass Jaya Adams Mutter war, und sie Ralph auf der Beerdigung der Toten entdeckt. Auch Leena vermutet, dass Ralph Whelan Adams Vater ist, denn dieser zeigt plötzlich ein großes Interesse am finanziellen Wohlergehen des Waisenhauses - Als Sergeant Singh versucht, Aafrin mit dem von ihm gestohlenen Dokument zu erpressen, vermutet dieser, dass Alice den Brief nie überbracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Amber Rose Revah (Leena Prasad) Shachin Sailesh Kumar (Adam) Originaltitel: Indian Summers Regie: Jamie Payne Drehbuch: Lisa McGee Kamera: Peter Robertson Musik: Stephen Warbeck