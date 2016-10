ARTE 16:15 bis 17:00 Dokumentation Eine Sommerreise auf der Wolga In Kalmückien: Buddhismus, Schamanismus und Nacht in der Wüste FIN 2016 2016-11-03 18:25 Untertitel 16:9 HDTV Merken In Kalmückien, der einzigen buddhistischen Region Europas, entdeckt Ville Haapasalos die örtlichen religiösen Traditionen und Sitten. Die Kalmücken stammen von mongolischen Nomaden ab. In Sprache, Kultur und Erscheinungsbild unterscheiden sie sich beträchtlich von den Russen. Ville lässt sich im traditionellen Bogenschießen unterrichten, nimmt an einer religiösen Zeremonie teil, und verbringt den Abend mitten in der Wüste in einer Jurte. Dort kostet er unter Sternenhimmel ein traditionelles Gericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ville Haapasalos Originaltitel: Volga 30 päivässä Regie: Inka Achté