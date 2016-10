Spiegel TV Wissen 04:45 bis 05:30 Dokumentation Flüchtlingsfalle Texas - Schicksale an der Grenze D 2015 Merken Wer die Grenze zwischen Mexiko und den USA überwindet, kann ein neues Leben finden. Oder den Tod. 2014 starben nach offizieller Zählung 307 Menschen beim Versuch, ihr Sehnsuchtsland Amerika zu erreichen. Die eigentliche Tragödie spielt sich oft kilometerweit entfernt von der Grenze ab. Die trockene Einöde im Südwesten von Texas wird zur tödlichen Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flüchtlingsfalle Texas - Schicksale an der Grenze