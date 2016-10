Spiegel TV Wissen 06:35 bis 07:20 Dokumentation Usedom - Seeadler, Sonne und Strand D 2013 Merken Sie ist die zweitgrößte Insel Deutschlands, hat die längste Strandpromenade Europas und überdurchschnittlich viele Sonnenstunden im Jahr - Usedom ist reich an Superlativen, aber auch jenseits davon gibt es spannende Geschichten und ungewöhnliche Insulaner zu entdecken: Wir klettern mit dem Seeadler-Beringer in hohe Horste und lieferen Strandkörbe mit einer Art Motorrad aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Usedom - Seeadler, Sonne und Strand

