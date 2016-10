Tom Stall führt mit seiner Familie ein friedliches Dasein irgendwo in Indiana. Die Beschaulichkeit der Kleinstadt wird brutal durchbrochen, als eines Tages zwei Profikiller in seinem Coffeeshop "Stalls Diner" auftauchen. Sie ziehen ihre Pistolen, und die Situation droht zu eskalieren ... In ungeahnter Routine streckt Tom die Killer nieder. Die Medien stürzen sich auf ihn und feiern ihn als Helden. Doch durch die plötzliche Bekanntheit werden nicht nur Freunde angelockt ... In Google-Kalender eintragen