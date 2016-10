In Garrison, einer fiktiven Nachbarstadt von New York City, lebt der örtliche Sheriff Freddy Heflin. Aufgrund seiner einseitigen Taubheit konnte er nie Teil des NYPD werden. Hinzu kommt, dass seine Autorität von Polizisten des NYPD untergraben wird. Doch als er korrupte Machenschaften einiger Polizisten des NYPD bemerkt, versucht er ihnen das Handwerk zu legen und fordert sie zum Kampf heraus. In Google-Kalender eintragen