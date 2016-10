TNT Film 11:55 bis 13:45 Abenteuerfilm Alaska USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jake arbeitet als Pilot und lebt gemeinsam mit seinen beiden Kindern Sean und Jessie in einem abgelegenen Dorf in Alaska. Als er mit seinem Sportflugzeug in eine Gewitterfront gerät und abstürzt, halten ihn die Suchmannschaften schnell für tot. Nur seine beiden Kinder glauben fest daran, dass er noch am Leben ist. Kurz entschlossen brechen sie mit Kajak und Eispickel auf, um ihren Vater zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Perry) Thora Birch (Jessie Barnes) Vincent Paul Kartheiser (Sean Barnes) Dirk Benedict (Jake Barnes) Gordon Tootoosis (Ben) Duncan Fraser (Koontz) Ben Cardinal (Charlie) Originaltitel: Alaska Regie: Fraser C. Heston Drehbuch: Andy Burg, Scott Myers Kamera: Tony Westman Musik: Reg Powell Altersempfehlung: ab 6