National Geographic 04:25 bis 05:15 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück Tsunami 2004 GB 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken NATIONAL GEOGRAPHIC rekonstruiert und analysiert eine der verheerendsten Naturkatastrophen aller Zeiten: Die Tsunami-Flut Ende 2004 in Südostasien. Die Sendung sucht Antworten auf die zentralen Fragen: Wie konnte es zu einem solchen Unglück kommen? Was geschah wirklich am Unglückstag? Und wie leben die Menschen heute unter dem Erbe der Katastrophe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seconds from Disaster Regie: Russell Eatough