National Geographic 02:45 bis 03:35 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück Der GAU von Tschernobyl GB 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl das bislang verheerendste Unglück in der Geschichte der zivilen Atomkraftnutzung. In einem sowjetischen Kernkraftwerk in der heutigen Ukraine schmolzen nach einer Wasserstoffexplosion Teile des Reaktorgebäudes. Hohe Mengen an radioaktivem Material entwichen. Noch heute sterben viele Menschen aus dem Katastrophengebiet an den Spätfolgen - vor allem an Schilddrüsenkrebs und Leukämie. Sekunden vor dem Unglück dokumentiert, was an jenem verhängnisvollen Tag genau geschah und wie Mensch und Natur in Tschernobyl heute mit der schrecklichen Vergangenheit umgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Vaughan (Narrator) Boris Stolyarchuk (Himself - Control room survivor) Originaltitel: Seconds from Disaster Regie: Maninderpal Sahota

