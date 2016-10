National Geographic 00:30 bis 01:15 Dokumentation Exodus Erde Monster-Sturm USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie sähe das Leben auf der Erde aus, wenn unser Planet von bizarren und tödlichen Wetterphänomenen heimgesucht würde? Könnte die Menschheit einen gigantischen und niemals endenden Supersturm überleben? In dieser Episode wird gezeigt, was passieren könnte, wenn es zu einer extremen Störung des ökologischen Gleichgewichts der Erde käme und die Menschheit an den Rand des Aussterbens getrieben würde. Experten und Wissenschaftler analysieren Katastrophen wie Super-Tornados, Gammablitze, Kugelblitze und Hurrikans. Ihr Resultat: Es kann Hoffnung für die Menschen geben, wenn sie ihr Verhalten ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How to Survive The End of the Earth