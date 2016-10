National Geographic 22:50 bis 23:40 Dokumentation Sekunden vor dem Unglück Das Erdbeben von Kobe GB 2004-2005 2016-10-13 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die japanischen Inseln liegen in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt und werden immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Eine der verheerendsten Erderschütterungen ereignete sich am 16. Januar 1995 nahe der Stadt Kobe: Um 5:46 Uhr morgens überraschte das Beben die Einwohner im Schlaf und auf dem Weg zur Arbeit. Innerhalb von 20 Sekunden wurden 400.000 Gebäude völlig zerstört, 5.500 Menschen fanden in den Trümmern den Tod. Fast eine halbe Million Einwohner waren vorübergehend obdachlos. "Sekunden vor dem Unglück" untersucht, warum das Beben eine so gewaltige Zerstörungskraft entfalten konnte. Wäre eine Vorhersage der Katastrophe möglich gewesen, die vielleicht vielen das Leben gerettet hätte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seconds from Disaster

