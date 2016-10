National Geographic 18:25 bis 19:15 Dokumentation Naturgewalten der Erde Erdbeben USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Mega-Erdbeben eine US-Metropole in Schutt und Asche legt: Ganz Kalifornien ist eine geologische Verwerfungszone, die Wahrscheinlichkeit für ein extrem zerstörerisches Beben liegt im Süden des Staates bei 99,7 Prozent. Doch nicht nur dem Süden der Vereinigten Staaten droht Gefahr - ein noch größeres Beben könnte im Pazifischen Nordwesten bevorstehen. Wie bereiten sich die Katastrophenschützer im Pazifischen Nordwesten auf "The Big One" vor? Welche Maßnahmen können im Ernstfall wirklich helfen, um die Folgen eines derart zerstörerischen Naturereignisses abzumildern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disaster Earth