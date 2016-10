National Geographic 16:45 bis 17:05 Dokumentation Naturkatastrophen hautnah Meteoriten-Einschlag GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 5. Februar 2013 sah man morgens um 9.20 Uhr in der sibirischen Stadt Chelyabinsk etwas durch den Morgenhimmel lodern, das nicht von dieser Welt war. Diese Episode zeigt, wie über Chelyabinsk ein Meteorit niederging, gefilmt von einem Augenzeugen. Diese beeindruckenden Aufnahmen könnten der Wissenschaft dienen. Sie könnten erklären, woher der Meteorit kam und wie sein gewaltsames Ende verlief, als er mit einer Kraft, die 30 Hiroshima-Bomben entsprach, nahe der völlig unvorbereiteten russischen Stadt niederging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Real Time Disaster