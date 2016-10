National Geographic 08:25 bis 09:15 Dokumentation Die Armageddon-Shopper Ready To Rumble USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dieses Mal trifft das Forge-Team zunächst auf den jungen Josh, der sich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereiten will. Die Team-Mitglieder sind von seiner Fantasie ziemlich beeindruckt, aber erst einmal fühlen sie sich verpflichtet, ihn über ganz reale Umstände eines möglichen Endzeit-Szenarios aufzuklären. Kurz darauf betritt ein junger Waffenschmied das Geschäft. Er möchte ein paar Ratschläge zum Gebrauch seines Messers. Jimmy, der Messer-Experte des Teams, zeigt ihm einige Messer, die speziell für das Überleben in der Wildnis gemacht sind. Indessen treffen die Jungs vom Forge-Team einen Vietnam-Veteranen, der seine Familie und Freunde im Falle von Unruhen oder Krawallen beschützen will. Das Team hilft ihm, einfache aber effektive Verteidigungsanlagen für sein Haus zu bauen. Auf Long Island trifft das Forge-Team einen Ex-Marine, der sich mit Gleichgesinnten zusammengetan hat, um sich auf ganz unterschiedliche Notfälle vorzubereiten. Die Team-Mitglieder bewerten die Schutzunterkunft und diskutieren mit der Gruppe deren Pläne für den Eventualfall. Schließlich bekommt das Forge-Team noch Besuch von einem Neuling unter den "Armageddon-Shoppern", der einige grundlegende Überlebens-Fähigkeiten erlernen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Armageddon Outfitters

