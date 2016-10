National Geographic 06:50 bis 07:35 Dokumentation Die Armageddon-Shopper Flucht aus New York USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode reist das Team nach New York, um einem Paar dabei zu helfen, einen Plan zu entwerfen, wie man im Ernstfall am schnellsten die Stadt verlässt - und zwar auf dem Hudson River. Bevor sie die Fluchtroute gemeinsam testen, bringen Mark und Jimmy den beiden erst einmal ein paar grundlegende Selbstverteidigungstechniken bei. In der Zwischenzeit treffen Mike und Joel Theo, einen Prepper aus der Stadt, der sich gleich wegen mehrerer Katastrophenszenarien Sorgen macht. Die Jungs zeigen ihm, wie er seine Umgebung zu seinem Vorteil nutzen kann - und geben ihm eine Lektion über improvisierte Waffen. Das Team trifft außerdem eine junge Familie, die gerade nach Colorado gezogen ist, um hier autonom zu leben. Sie bringen der Familie bei, wie sie im Notfall schnell aus ihrer Kleinstadt herauskommen. Schließlich wird ein junger Prepper auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als das Team seine Überlebensausrüstung und seine Waffen auf ihre Tauglichkeit prüft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Armageddon Outfitters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 325 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 85 Min.