FOX 02:45 bis 03:40 Actionserie Undercover Das Angebot BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin ist bei der Schießerei im Straßenbahndepot verletzt worden und ist jetzt bei Mironov gelandet. Mironov, der tot geglaubte Kollege von Popov, hatte sich nach dem damaligen Anschlag von Jaro retten können, und ist nach Russland gegangen. Dort wollte er sich ein neues Leben aufbauen, aber Jaro hat ihn ausfindig gemacht, seine Frau getötet und ihn schwer verletzt. Jetzt ist Mironov zurückgekehrt und erklärt Jaro den Krieg. Er weiß, dass er einen Verbündeten dazu braucht und hat sich Martin ausgeguckt. Tatsächlich werden die beiden vorerst ein Team. Jaro versucht neue Wege zu gehen. Er will ins seriöse Geschäftsfach wechseln und überlässt alle kriminellen Geschäfte Ivo und Martin. Der Einstieg ins seriöse Geschäftsleben stellt sich komplizierter raus als gedacht. Seine erste große Performance als Bauunternehmer für den Staat geht schief. Der von Jaro geschmierte Abgeordnete Zhelev muss dafür mit seinem Leben bezahlen. Ivo, der tausendprozentige Erfüllungsgehilfe von Jaro, hat sich einem Wunsch Jaros, widersetzt. Er sollte Sunny töten, doch er hat ihr das Leben geschenkt. Allerdings weiß Sunny, dass sie von nun an für immer auf der Flucht sein wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Kiril Efremov (Tisho) Zlateto Keremedchieva (secretary Zhelev) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Irena Miliankova (Silviq Veleva - Sunny) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov Kamera: Nenad Boroevich Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 367 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 162 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 97 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 72 Min.