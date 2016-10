FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Mission: Impossible USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Mord an einem Wachmann entdeckt das Five-0-Team auf einer Baustelle ein Gräberfeld, auf dem die Yakuza offenbar ihre Feinde verscharrt haben. Doch die Gräber sind leer. Kono will wissen, ob Adam etwas über diese Sache weiß und warum er sich mit Sato getroffen hat. Ihr Freund beteuert, nichts damit zu tun zu haben. Er habe Sato lediglich aufgesucht, um ihm zu sagen, dass er die Yakuza verlassen wolle. Kann Kono ihm vertrauen? Währenddessen findet Steve heraus, dass seine Mutter Doris hinter einem Microfiche her ist, den ein ehemaliger CIA-Agent gestohlen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Daniel Henney (Michael Noshimuri) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Larry Teng Drehbuch: Eric Guggenheim Musik: Keith Power