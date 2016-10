FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Hautnah USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Five-0-Team lässt sich von den Kameras einer Talkshow begleiten, während es den Mord an einem Mann namens Roger Murphy untersucht, der mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Max findet zudem heraus, dass dem Opfer ein Stück Haut entfernt wurde, auf dem sich ein Tattoo befand. Auch Wo Fat scheint Interesse an dem Fall zu haben: Als das Team den Tatort untersucht, entdecken sie zufällig den Gangster, der sich als Streifenpolizist verkleidet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Mark Dacascos (Wo Fat) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Bill Haynes Musik: Keith Power