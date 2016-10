National Geographic People 16:45 bis 17:35 Dokumentation Last Man Standing Kushti: Ringkampf auf heiliger Erde GB 2008 2016-10-14 09:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die vorletzte Herausforderung ihrer Reise erwartet die Männer im indischen Kolhapur. Die Regeln des Kushti-Ringen klingen einfach: Man muss den Gegner flachlegen. Doch der Weg zum Sieg ist umso schwerer: aufstehen vor Sonnenaufgang, hartes Training und auf dem Boden in einem überfüllten Raum schlafen. Als Lohn für ihre Anstrengungen wartet auf die Männer eine bombastische Atmosphäre im Stadium am Wettkampftag und ihre Poster in der ganzen Stadt. Nun müssen sie nur noch versuchen, das Turnier zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Little (Himself - Narrator) Wole Adesomoye (Himself) Jarvis Albury (Himself) Edward Donati (Himself) Jeremy James (Himself) Joseph Ricely (Himself) Murray Smith (Himself) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Dick Taylor Musik: Ty Unwin