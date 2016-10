National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:15 Dokumentation Hunter Hunted Die Attacke des Wolfs GB, USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Der mysteriöse Tod eines Studenten in der kanadischen Provinz Saskatchewan ließ bei Biologen und Wildhütern die Alarmglocken läuten: Der 22-Jährige wurde offenbar von einem Wolfsrudel getötet. Der Vorfall ist der erste zweifelsfrei bestätigte Tod eines Menschen durch Wölfe auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die einheimischen Wölfe meiden gewöhnlich die Nähe des Menschen - wie also konnte es zu der Attacke kommen? Hunter Hunted hat Beweisstücke und Fotos ausgewertet und mit Augenzeugen gesprochen. Die Ergebnisse lassen die Vorgeschichte des Wolfsangriffs in neuem Licht erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted

