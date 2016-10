National Geographic Wildlife 08:10 bis 09:00 Dokumentation Im Bann der Bären Alaskas Wildnis USA 2010 2016-10-22 12:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Ökologe Chris Morgan beginnt seine Reise zu den Bären Alaskas an einem einsamen Küstenabschnitt. Der Mensch ist in dieser unwirtlichen Region allenfalls Gast, denn die wahren Herrscher des Strandes sind die hier lebenden Braunbären. Angelockt vom reichhaltigen Nahrungsangebot an der Küste, ist hier eine der größten Bärenpopulationen ganz Alaskas zu Hause. Im Gegensatz zu vielen ihrer Artverwandten leben die Bären hier auf relativ engem Raum zusammen, was zur Ausprägung einer auf Alter und Körpergröße basierenden Rangordnung geführt hat. Chris hat es sich zum Ziel gesetzt, das Verhalten dieser einzigartigen Braunbären in allen Einzelheiten zu studieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bear Nomad

