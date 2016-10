Kinowelt 00:35 bis 01:55 Horrorfilm Black Rock USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einst waren sie beste Freundinnen, doch nach einem Streit haben sich die Wege von Sarah, Lou und Abby getrennt. Das liegt mittlerweile sechs Jahre zurück - und um sich wieder zu versöhnen, fährt das Trio auf eine einsame Insel an der Küste von Maine. In der rauen Natur treten die alten Querelen schnell in den Hintergrund, als das Trio auf dem vermeintlich menschenleeren Eiland auf drei Männer trifft, die mit Gewehren hantieren. In einem von ihnen erkennen sie ihren alten Schulkameraden Henry Wallace wieder. Wie sich herausstellt, ist Henry mit seinen Militärkameraden Derek und Alex auf die Insel gekommen, um ungestört zu jagen. Beim gemeinsamen Essen am Lagerfeuer flirtet Abby heftig mit Henry. Unter einem Vorwand lockt sie ihn in den Wald und will ihn verführen - doch dann kippt die Stimmung und der Abend endet in einer Katastrophe. Wenig später befinden sich die drei Frauen auf der Flucht, verfolgt von gnadenlosen Gegnern, die alles daran setzen, sie aufzuspüren und zu töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Aselton (Abby) Lake Bell (Lou) Kate Bosworth (Sarah) Will Bouvier (Henry) Jay Paulson (Derek) Anslem Richardson (Alex) Carl K. Aselton III (Fischer) Originaltitel: Black Rock Regie: Katie Aselton Drehbuch: Mark Duplass Kamera: Hillary Spera Musik: Ben Lovett Altersempfehlung: ab 16