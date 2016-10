Kinowelt 15:10 bis 17:00 Komödie Mademoiselle Populaire F, B 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Rose bewirbt sich bei Louis Echard für den Beruf, den sich jede Frau in den 1950er-Jahren wünscht: Sekretärin. Obwohl ansonsten völlig unbegabt für diese Stelle, bekommt Rose den Job, weil sie eine Meisterin im Schnelltippen ist. Louis' sportlicher Ehrgeiz ist geweckt und er meldet sie beim regionalen Schnellschreibwettbewerb an. Während Rose sich in Louis verliebt, träumt er davon, seinen Schützling zur schnellsten Frau des Landes - ach was - der ganzen Welt zu machen! Oder gilt seine Leidenschaft auch schon längst nicht mehr dem Wettbewerb allein? Regisseur Régis Roinsard erzählt in seinem Debüt "Mademoiselle Populaire" eine nostalgische Liebeskomödie ganz im Stil der großen Klassiker der 1950er-Jahre. Frankreichs Star Romain Duris ("Der Auftragslover", "So ist Paris") überzeugt als herrlich launischer Chef an der Seite der bezaubernden Déborah François ("Das Mädchen, das die Seiten umblättert"), die als ebenso hübsche wie selbstbewusste Provinzlerin ihr komödiantisches Talent beweist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romain Duris (Louis Échard) Déborah François (Rose Pamphyle) Bérénice Bejo (Marie Taylor) Shaun Benson (Bob Taylor) Mélanie Bernier (Annie Leprince-Ringuet) Nicolas Bedos (Gilbert Japy) Miou-Miou (Madeleine Échard) Originaltitel: Populaire Regie: Régis Roinsard Drehbuch: Régis Roinsard, Daniel Presley, Romain Compingt Kamera: Guillaume Schiffman Musik: Robin Coudert, Emmanuel D'Orlando