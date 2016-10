Kinowelt 13:30 bis 15:10 Melodram Sonnenblumen I, F 1970 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Antonio und Giovanna, ein jung-verheiratetes Paar, werden in den Wirren des Zweiten Weltkrieges getrennt. Antonio wird an die Ostfront geschickt und dort halb-tot von einer jungen Bäuerin aufgefunden. Mascia kümmert sich um den Soldaten und rettet ihm so das Leben. Giovanna begibt sich nach vielen Jahren, in denen sie sich damit abgefunden hatte, dass ihr Geliebter in Russland gefallen ist, doch noch auf die Suche nach ihm. Sie quält die Ungewissen, was wirklich geschehen ist. Nach langer Suche findet sie ihn in Russland - aber er ist mit Mascia verheiratet und hat mir ihr eine Tochter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophia Loren (Giovanna) Marcello Mastroianni (Antonio) Ljudmila Saveljeva (Mascia) Galina Andreyeva (Valentina) Anna Carena (Antonios Mutter) Germano Longo (Ettore) Nadya Serednichenko (russische Bäuerin) Originaltitel: I girasoli Regie: Vittorio De Sica Drehbuch: Antonio Guerra, Cesare Zavattini Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12