Komödie Eine Frau ist eine Frau F, I 1961

Die Beziehung der Stripperin Angela mit dem Buchhändler Émile verläuft gänzlich normal, bis Angela aus heiterem Himmel den Wunsch äußert, ein Kind bekommen zu wollen. Und das so schnell wie möglich. Der überraschte Émile ist dazu aber noch nicht bereit und zeigt sich dementsprechend begeistert. So beginnt Angela nach einem Mann zu suchen, der bereit ist, ihren Wunsch zu erfüllen. Da kommt der gemeinsame Freund Alfred ihr gerade recht, den man natürlich nicht lange bitten muss, da er schon seit längerer Zeit ein Auge auf Angela geworfen hat. Ob Émile sich das gefallen lässt?

"Jean-Luc Godards erster Farbfilm, der erste mit Direktton, die erste Komödie und sein erster Film in CinemaScope. Die Dänin Anna Karina, seine Ehefrau, die bis zu "Made in USA" für ihn spielte, der durch "Außer Atem" berühmte Jean-Paul Belmondo und der durch Claude Chabrol und Philippe de Broca bekannte Jean-Claude Brialy sind hinreißend komisch, verspielt, witzig und spontan." (Quelle: Mediabiz.de)

Schauspieler:
Jean-Paul Belmondo (Alfred Lubitsch)
Jean-Claude Brialy (Émile Récamier)
Anna Karina (Angela)
Jeanne Moreau (Frau in Bar)
Marie Dubois (Angelas Freund)
Dominique Zardi (Gefälschte blinde #1)
Nicole Paquin (Suzanne)

Originaltitel: Une femme est une femme
Regie: Jean-Luc Godard
Drehbuch: Jean-Luc Godard
Kamera: Raoul Coutard
Musik: Michel Legrand
Altersempfehlung: ab 18