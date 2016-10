Kinowelt 08:15 bis 10:05 Thriller No Way Out USA 1987 Nach dem Roman von Kenneth Fearing 16:9 20 40 60 80 100 Merken Verteidigungsminister David Brice befördert den jungen Navy- Offizier Tom Farrel und holt ihn direkt in seinen Stab. Dieser dankt es ihm, indem er sich, völlig nichts ahnend, mit Brices Geliebter Susan Atwell einlässt. Nachdem Tom aber herausgefunden hat, zu wem Susan eigentlich gehört, will er dass sie sich von dem Politiker trennt. Sie streiten sich und Sausan stürzt eine Treppe hinunter und kommt dabei ums Leben. Da Tom flieht, sieht es für die Polizisten eindeutig nach Mord aus. Brice fürchtet, dass seine Äffäre im Verlaufe der Ermittlungen ans Tageslicht kommen könnte, und möchte daher selbst für eine geräuschlose Aufklärung des Falls sorgen, deswegen beauftragt er niemand anderes als Tom Farrel mit den Ermittlungen. Die Arbeit wird für Tom zum Albtraum und ein Katz- und Maus Spiel beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Tom Farrell) Gene Hackman (David Brice) Sean Young (Susan Atwell) Will Patton (Scott Pritchard) Howard Duff (Senator Duvall) George Dzundza (Sam Hesselman) Jason Bernard (Major Donovan) Originaltitel: No Way Out Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Robert Garland Kamera: John Alcott Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 206 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 206 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 206 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 176 Min.