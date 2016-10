Kinowelt 06:35 bis 08:15 Drama Gerry USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Freunde, beide namens Gerry, verlassen den Highway, um einen Abstecher in die wilde Steppe zu machen. Unbekümmert wandern sie durch die karge Natur, um bald darauf festzustellen, dass sie die Orientierung verloren haben. Anfangs noch amüsiert erkennen die jungen Männer schließlich den Ernst ihrer Lage. Je mehr die beiden daraufhin versuchen, zusammenzuarbeiten, um sich zu orientieren und ihre Schritte zu verfolgen, desto mehr reagieren sie zur gleichen Zeit zunehmend gereizter aufeinander. Hilflos und schweigend irren sie - gefangen zwischen Wüste und Bergen - durch die unbarmherzige Landschaft. Dieses Gemeinschaftswerk von Regisseur Gus Van Sant und den beiden Darstellern Matt Damon und Casey Affleck, die auch am Drehbuch und beim Schnitt mitarbeiteten, beruht auf einer wahren Begegebenheit. "Was sie zunächst als spätpubertäres Abenteuer einordnen und mit Lagerfeuer-Romantik und Spannungsgeschichten beginnt, entwickelt sich zum existenziellen Drama, in dem über Gott und die Welt, das Verlorensein und das Sein geredet wird." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Casey Affleck (Gerry) Matt Damon (Gerry) Originaltitel: Gerry Regie: Gus Van Sant Drehbuch: Casey Affleck, Matt Damon , Gus Van Sant Kamera: Harris Savides Musik: Arvo Pärt Altersempfehlung: ab 12

