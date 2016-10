Disney XD 00:55 bis 01:15 Trickserie Phineas und Ferb Die Ninja Anzüge / Erfindungsverbot USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas' und Ferbs Mutter braucht absolute Ruhe, damit sie eine online Strickprüfung absolvieren kann. Phineas und Ferb erfinden spezielle Ninja Anzüge, um sich vor jeder Person zu verstecken, die keinen Ninja Anzug hat. Doofenschmirtz wird hübsch und beliebt. Baljeet reißt endgültig der Geduldsfaden, als sich Buford beim Einkaufen für Plastiktüten statt für Papiertüten entscheidet. Daraufhin möchte Baljeet ohne die Hilfe von jeglichen Erfindungen den Danville Mountain besteigen. In der Zwischenzeit wird Buford zur rechten Hand von Doofenschmirtz, dennoch vermisst er seinen Streber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Antoine Guilbaud, Kaz, John Mathot, Mike Milo, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6