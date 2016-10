Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Schlafwandlungserfinder / Kornkreise USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Doofenschmirtz findet heraus, dass er im Schlaf Inatoren erfindet. Währenddessen muss Candace verhindern, dass Mom entdeckt, was Phineas und Ferb im Garten machen, damit Candace keine Schwierigkeiten bekommt. Candace beschließt, sich einen Tag frei zu nehmen und die Jungs nicht auffliegen zu lassen. In der Zwischenzeit fliegen die Jungs in einer Untertasse durch Danville, um das Rätsel um die Kornkreise zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes, Jay Lender Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh Altersempfehlung: ab 6