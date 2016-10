Disney XD 10:50 bis 11:10 Trickserie Phineas und Ferb Doofenschmirtz als Geheimagent / Das verlorenen Amulett USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Dr. Doofenschmirtz entscheidet sich, zur guten Seite zu wechseln und verwandelt dabei Phineas und Ferb aus Versehen in Babies. Doofenschmirtz erkennt daraufhin, dass er im "gut sein" kein Talent hat, und wird wieder zum Bösewicht. (b) Phineas und Ferb reisen nach Südamerika, um ein Amulett zu finden. Perry hilft ihnen, das Amulett Dr. Doofenschmirtz zu entreißen, und gemeinsam besiegen sie damit das böse Mais Koloss Monster. Dr. Doofenschmirtz entscheidet sich, zur guten Seite zu wechseln und verwandelt dabei Phineas und Ferb aus Versehen in Babies. Doofenschmirtz erkennt daraufhin, dass er im "gut sein" kein Talent hat, und wird wieder zum Bösewicht. Phineas und Ferb reisen nach Südamerika, um ein Amulett zu finden. Perry hilft ihnen, das Amulett Dr. Doofenschmirtz zu entreißen, und gemeinsam besiegen sie damit das böse Mais Koloss Monster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes, Jay Lender Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire