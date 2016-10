Disney XD 06:45 bis 07:05 Trickserie Coop gegen Kat Der verkannte Held / Das Katzenklo-Komplott CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Während Coop immerzu unbemerkt die Welt vor Kat rettet, dafür aber nur Schelte für die anfallenden Zerstörungen einfährt, wird Millie als Pfadfinderin oft geehrt. Nun hat Coop die Nase voll. Er beschließt, sich nicht mehr um Kat und seine finsteren Pläne zu kümmern. Doch als Dennis in Gefahr gerät, greift Coop zum Glück wieder ein. (2) Die Bewohner des Katzenplaneten haben ein Problem: Sie ersticken in ihrer Katzenkacke. Also beschließt man, diesen "Müll" auf der Erde zu entsorgen. Ausgerechnet am schönen Strand von Bootsville soll eine Riesenladung landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Shane Simmons Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

