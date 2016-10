Syfy 02:50 bis 03:35 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Schockwelle (2) USA 2002 Stereo 16:9 Merken Silik (John Fleck) ist sehr darüber verärgert, dass ihm in der Gegenwart Captain Archer (Scott Bakula) nicht übergeben wurde. Dieser befindet sich immer noch in einer parallelen Zeitschiene, in der er mit Daniels (Matt Winston) bereits viele Jahrhunderte in die Zukunft gereist ist. Dort erkennt Daniels in einer Bibliothek, dass Archer absichtlich aus dem 22. Jahrhundert entfernt wurde, damit Silik die Ereignisse auslösen kann, die Daniels ursprünglich verhindern wollte. Archer setzt alles daran, schnellstmöglich in sein Jahrhundert zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) John Fleck (Silik) Matt Winston (Daniels) Gary Graham (Soval) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 367 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 162 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 97 Min. Die Uhr läuft ab

Thriller

Das Erste 01:55 bis 03:25

Seit 72 Min.