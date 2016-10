Syfy 22:50 bis 23:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Extreme Maßnahmen USA 1999 Stereo 16:9 Merken Dr. Bashir (Alexander Siddig) ist immer noch auf der Suche nach einem Heilmittel für Odo (Rene Auberjonois). Als letzte Möglichkeit den Formwandler zu heilen, plant er eine extrem gefährliche Operation: Er verbindet Odos Gehirn mit dem Gehirn von Sloane (William Sadler), dem Direktor von "Sektion 31", der undurchsichtigen Geheimdienstorganisation, die Odo damals infiziert hatte. Derweil ist es Kira (Nana Visitor) und Damar (Casey Biggs) gelungen, die Geheimwaffe der Breen auf die Station zu schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) William Sadler (Sloan) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Armin Shimerman (Quark) Nicole de Boer (Lt. Ezri Dax) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Stephen L. Posey Drehbuch: David Weddle, Bradley Thompson Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 230 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 150 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 50 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 45 Min.