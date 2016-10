13th Street 23:35 bis 00:25 Krimiserie Law & Order Paris Richter in eigener Sache F 2007 Stereo 16:9 Merken Nach dem Mord an einem Frauenarzt, der bekanntermaßen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen hat, stoßen Savigny (Sandrine Rigaux) und Revel (Vincent Perez) bei ihren Ermittlungen auf die Bewegung "Pro-Vita-Aktion". Zunächst verdächtigen sie ein älteres Ehepaar, das zu den fanatischen Abtreibungsgegnern gehört. Aber dann treffen die Profiler auf deren ehemaligen Untermieter Arnaud Malbourg (Julien Baumgartner), auf dem das Phantombild verblüffend genau passt. Und sie finden ein Motiv: Seine Freundin hat vor Jahren ein gemeinsames Kind abgetrieben und er ist seit einer Krankheit zeugungsunfähig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Sandrine Rigaux (Claire Savigny) Jacques Pater (Chief Bonnefoy) Laure Killing (Juge Fontana) Julien Baumgartner (Arnaud Malbourg) Florence Hebbelynck (Jeanne Simon) Nicolas Bouchaud (Francis Béraud) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Bertrand Van Effenterre Drehbuch: Rene Balcer Kamera: Bernard Malaisy Musik: Sophia Morizet

