13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order Mord auf Rezept USA 2002 Stereo 16:9 Merken Der Körper einer spärlich bekleideten jungen Frau wird in der Nähe der Upper East Side gefunden. Aufgrund des Schmucks, den sie bei sich hatte, nimmt man an, dass es sich bei dem Opfer um eine Nobelprostituierte handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Caprice Benedetti (Alexandra Shabtai) David Deblinger (Tommy Avakian) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Michael Harbert Kamera: John Beymer Musik: Mike Post