13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Law & Order Kleine Baseball-Monster USA 2002 Stereo 16:9 Mike Drucker, Privatdetektiv, wird ermordet in einem unbewohnten Appartement gefunden. Als Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) einen Blick auf seine letzten Fälle werfen, stoßen sie auf eine heiße Spur. Die Ermittlungen führen sie in die Baseballszene. Drucker wurde demnach auf einen jungen Spieler angesetzt. Schauspieler: Dianne Wiest (Bezirksstaatsanwalt Nora Lewin) Jesse L. Martin (Detective Edward Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Angie Harmon (Stellv. Staatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stell. Staatsanwalt Jack McCoy) Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Ricard Dobbs Drehbuch: Stuart Feldman