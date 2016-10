13th Street 08:15 bis 09:00 Krimiserie Navy CIS Unter dem Radar USA 2013 Stereo 16:9 Merken Gibbs (Mark Harmon) und sein Team suchen nach Navy Lieutenant Terence Keith, der spurlos verschwunden ist. Tony (Michael Weatherly) muss mit Special Agent Vera Strickland zusammenarbeiten. Die beiden finden heraus, dass Keith einen Selbstmordanschlag plant: Er hat 200 Pfund Sprengstoff gekauft und in einem Flugzeug deponiert. Damit steuert er nun einen Flugzeugträger an. Gibbs bleibt nicht viel Zeit, um Keith zu stoppen. Da er mit seinem Kleinflugzeug unterhalb des Radars fliegt, scheint es zunächst keine Möglichkeit zu geben, ihn ausfindig zu machen. Doch dann hat Abby (Pauley Perrette) die rettende Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

