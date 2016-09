Servus TV 15:00 bis 16:00 Dokumentation Terra Mater - Geheimnisse der Tiefe Vom Harz bis zur Nordsee D 2014 2016-09-18 14:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Von den Gewässern des Harz über die Mecklenburger Seenplatte und die Elbe bis zur Nordsee - hier liegen die vielleicht geheimnisvollsten Biotope in ganz Deutschland. Eine Expedition vermittelt nun spannende Einblicke in eine bis dahin oft verborgen gebliebene Welt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra Mater - Deutschland unter Wasser