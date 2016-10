ONE 00:40 bis 01:40 SciFi-Serie Doctor Who Die Zeit des Doktors - Weihnachtsspecial 2013 GB 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken "Doctor Who" ist eine britische Science Fiction Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS)durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara) Peter Capaldi (The Doctor) Orla Brady (Tasha Lem) James Buller (Dad) Elizabeth Rider (Linda) Sheila Reid (Gran) Originaltitel: Doctor Who Regie: Jamie Payne Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd Musik: Murray Gold