ONE 20:15 bis 21:30 SciFi-Serie Doctor Who Der Tag des Doktors - Das Special zum 50. Jubiläum GB 2013 2016-09-21 01:25 Stereo 16:9 Merken Zusätzlich zum traditionellen "Doctor Who"-Weihnachtsspecial wird es in diesem Jahr auch eine Spezialausgabe zum 50-jährigen Jubiläum der britischen Kultserie geben. Auf diese Weise wurde ein Serienjubiläum noch nie gefeiert. Die Spezialausgabe der Serie über den mysteriösen Doctor, der durch die Zeit reist und das Universum schon unzählige Male gerettet hat, wird in mehreren Ländern ausgestrahlt. In der englischen Heimat von "Doctor Who" wird das Special an diesem Abend auch in vielen Kinos zu sehen sein. Dem Anlass angemessen machen der elfte Doctor (Matt Smith) und seine Begleiterin Clara Oswald (Jenna Coleman) in In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) David Tennant (The Doctor) Christopher Eccleston (The Doctor) John Hurt (The Doctor) Paul McGann (The Doctor) Sylvester McCoy (The Doctor) Colin Baker (The Doctor) Originaltitel: Doctor Who Regie: Nick Hurran Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd Musik: Murray Gold