Start der 8. Staffel "Grill den Henssler". Auch diesmal treten drei Promis gegen Profikoch Henssler an. In der Jury sitzen Foodbloggerin Hannah Schmitz, Star-Sommelier Gerhard Retter sowie Manager und Genießer Reiner Calmund. Letzterer war auch schon zuvor dabei. Die ersten beiden ersetzen Natalie Lumpp und Heinz Horrmann. Um es den Promis etwas leichter zu machen, dürfen die Kochcoaches sie ab jetzt immer unterstützen. Moderation: Ruth Moschner Gäste: Gäste: Ali Güngörmüs (Koch-Coach). Jury: Hannah Schmitz (Foodbloggerin), Gerhard Retter (Star-Sommelier), Reiner Calmund (Manager und Genießer). Kandidaten: Ivo Kortlang, Mirja du Mont, Detlef Steves Originaltitel: Grill den Henssler - die neue Kocharena