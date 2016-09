Niederlande 2 13:25 bis 15:00 Sonstiges NOS Paralympische Spelen NOS Huldiging paralympische medaillewinnaars NL 2016 HDTV Merken De medaillewinnaars van de Paralympische Spelen zullen op woensdag 21 september worden gehuldigd. In de Grote Kerk in Den Haag zullen ze worden toegesproken door onder anderen minister-president Rutte, staatssecretaris Van Rijn van Sport en chef de mission André Cats. Aansluitend aan de huldiging brengen de medaillewinnaars een bezoek aan koning Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. Een samenvatting daarvan is, samen met een terugblik op de gebeurtenissen in de middag, te zien in de vooravond. In Google-Kalender eintragen Moderation: Herman van der Zandt Originaltitel: NOS Paralympische Spelen